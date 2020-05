Umzug mit Telefon und Internet : Wie Festnetz und Internet mit an den neuen Wohnort ziehen

Berlin Ein Umzug geht häufig mit viel Papierkram einher. Wenn der Mietvertrag unter Dach und Fach ist, stehen Behördengänge im Terminkalender. Einige Verträge können nicht einfach zum neuen Wohnort mitgenommen werden.

„Kann der Anbieter den Vertrag nicht weiter erfüllen, darf gekündigt werden“, erklärt der vzbv. Das sollten Verbraucher am besten schriftlich per Einschreiben und per Mail erledigen. Kündigungsrecht bestehe, wenn der Anbieter nicht die volle Leistung am neuen Wohnort erbringen kann, wenn zum Beispiel die vereinbarte Mindestgeschwindigkeit am neuen Wohnort unterschritten wird. Der Kunde müsse sich nicht mit einem anderen Tarif zufrieden geben. Kündigen könnten Verbraucher mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats, die aber erst mit dem tatsächlichen Umzugstermin beginne. Das heißt, auch wenn der Kunde den Umzug bereits ein halbes Jahr im Voraus ankündigt, muss er noch drei Monate nach dem Anbieterwechsel den alten Anschluss bezahlen, erklären die Verbraucherschützer.