Datenkrake Whatsapp : Welche Daten Whatsapp sammelt

Berlin Ab 8. Februar ändert sich die Datenschutzrichtlinie des Kurznachrichtendienstes. Nutzer sind gezwungen zuzustimmen.

Dass Whatsapp bestimmte Kontoinformationen und Nutzungsdaten sammelt, ist kein Geheimnis. Wenn nun ein Fenster in der App eine geänderte Datenschutzrichtlinie ankündigt, die am 8. Februar in Kraft tritt, gehen bei vielen Nutzern die Alarmleuchten an. Allerdings soll es in der für die EU und Großbritannien geltenden Richtlinie keine Änderungen geben, die die Datenweitergabe an andere Facebook-Unternehmen betreffen, erklärt ein Whatsapp-Sprecher.