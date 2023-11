Messanger-Dienst von Meta WhatsApp funktioniert nicht – das können Sie tun

: Falls Sie sich die Frage stellen „warum geht mein WhatsApp nicht?“, ist der Aufbau einer Internetverbindung meistens die naheliegende Lösung. Prüfen Sie, ob die mobilen Daten freigegeben oder Sie mit einem WLAN verbunden sind. Falls dennoch beide Symbole in der Taskleiste ihres Handys aktiviert sind, versuchen Sie mit ihrem Browser im Internet zu surfen. So können Sie ausschließen, dass das Problem am Internetempfang liegt.