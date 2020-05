Boston Die digitalen Helfer haben häufig Hörstörungen und schalten dann ihre Mikrofone ein, um mitzuhören. Forscher testeten die Geräte, indem sie ihnen Dialoge beliebter Fernsehserien vorspielten.

Sprachassistenten hören zwar nicht dauerhaft mit, schalten sich aber häufig ein, ohne dass Nutzer das beabsichtigen. Sie sammeln so mitunter sensible Audiodaten aus privaten Haushalten. Das ist das erste Zwischenfazit einer noch laufenden Studie von Informatikern der Northeastern University in Boston und des Imperial College in London. Um zu testen, wann und warum sich die digitalen Helfer einschalten, haben sie die Forscher 125 Stunden lang mit populären TV-Serien wie „Gilmore Girls“, „The Big Bang Theory“ oder „Grey’s Anatomy“ beschallt. Grund für das ungewöhnliche Vorgehen sei, dass die Serien viele Dialoge unterschiedlicher Sprecher enthielten, die sonst zeitaufwändig geschrieben und von verschiedenen Personen eingesprochen werden müssten. Ziel der Wissenschaftler ist es herauszufinden, ob sich Muster erkennen lassen, wann und warum sich die Sprachassistenten ungewollt einschalten.