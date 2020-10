Stalkerware : Welche digitale Spähsoftware in Umlauf ist

Welche digitale Spähsoftware in Umlauf ist

Saarbrücken Es ist der Alptraum jeder Beziehung. Krankhafte Eifersucht. Wenn das Misstrauen gegenüber dem eigenen Partner überhandnimmt, ist der Weg zu zwanghafter Überwachung und Nachstellung häufig nicht weit.

In Zeiten der Digitalisierung bekommen solch misstrauische Menschen allzu leicht Hilfsmittel an die Hand.

Der Einsatz solcher Stalkerware ist vor allem im deutschsprachigen Raum besonders weit verbreitet, hat die Sicherheitsfirma Kaspersky herausgefunden. Ein Beispiel für Stalkerware ist das Handy-Trojaner-Set FlexiSpy des thailändischen App-Herstellers Vervata. Für 200 Dollar können Nutzer drei Monate lang alle Unterhaltungen, Standorte und das Nutzungsverhalten aller installierten Webbrowser auf den Geräten ihrer Opfer überwachen. Allein in Deutschland hatte Vervata laut Computerfachmagazin c’t im Jahr 2018 über 1000 Kunden. Härtester Konkurrent in diesem Markt sei mSpy des US-amerikanischen Anbieters MySpy mit etwa der gleichen Anzahl an Kunden. Hier bezahlen Nutzer lediglich 100 Euro für drei Monate Überwachung.