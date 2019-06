Weniger Viren : Warum sich der Umstieg auf Linux lohnt

Berlin Die kostenlose Software ist bei Privatnutzern weniger verbreitet als der Platzhirsch Windows – und gerade das ist eine ihrer Stärken.

Windows ist zwar bei privaten PC-Nutzern seit Ewigkeiten das beliebteste Betriebssystem, aber es ist längst nicht das einzige. Eine Alternative stellen Linux-basierte Betriebssysteme dar. Ein Blick über den Tellerrand kann sich besonders für alle lohnen, die derzeit noch Windows 7 verwenden und nicht auf Version 10 umsteigen wollen. Da Microsoft am 14. Januar 2020 aufhört, die in die Jahre gekommene Version 7 mit Sichheitsaktualisierungen zu versorgen, ist es für deren Nutzer ratsam, sich Gedanken über eine Alternative zu machen.

Was ist Linux?

Weil es keine Garantie gibt, dass der Wechsel reibungslos vonstatten geht, muss der PC-Besitzer vorsorgen. Wer auf Linux umsteigen will, sollte eine Sicherungskopie seiner Daten anlegen.

Die Zeitschrift PC Welt bietet online eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Installation von Linux am Beispiel der Variante Ubuntu an.

Hinter dem Namen steckt ein Programmkern, der zu einem vollständigen Betriebssystem ausgebaut werden kann. Anders als bei Windows gibt es deshalb zahlreiche Varianten der Software, sie werden als Distributionen bezeichnet. Der Linux-Programmkern, auch Kernel genannt, ist Open Source (quelloffen). Das heißt, dass jeder Nutzer dazu berechtigt ist, den der Software zugrunde liegenden Code anzuschauen, anzupassen und weiterzuentwickeln. Daher ist es möglich, dass Software-Entwickler auf der ganzen Welt, Unternehmen und Organisationen ebenso wie private Programmierer an Linux arbeiten. Nutzer können viele der Fassungen kostenlos herunterladen und installieren.

Linux ist vor allem unter Privat­anwendern weniger verbreitet als Windows. Laut der Statistikplattform Statista erzielten Windows-Systeme in Deutschland im März 2019 einen Marktanteil von 80,2 Prozent. MacOS, das Computer-Betriebssystem des iPhone-Konzerns Apple, kam auf einen Wert von 14 Prozent, während die Linux-Betriebssysteme mit 3,4 Prozent den dritten Platz belegten. Auch im internationalen Vergleich ist Windows das beliebteste Betriebssystem. Der Anteil der Linux-PCs ist laut Statista jedoch im weltweiten Durchschnitt nur halb so hoch wie in Deutschland.