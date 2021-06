Smartphone vor der Sommerhitze schützen : So überlebt das Handy die Sommerhitze

Wenn das Handy in der Sonne brutzelt, kann das böse Folgen haben. Am Strand oder im Freibad sollte der Besitzer es mit einem Handtuch abdecken. Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Saarbrücken Nicht nur der Mensch, auch Elektronik leidet unter hohen Sommertemperaturen. Doch dagegen lässt sich etwas tun.

Die zulässige Betriebstemperatur von Smartphones ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich. „Wärme bis 25 Grad macht den meisten Geräten nichts aus“, erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (NRW). So empfiehlt Apple in der Bedienungsanleitung seines iPhone X, das Gerät vorwiegend zwischen null und 35 Grad zu verwenden. Genaue Angaben dazu finden Nutzer in der Betriebsanleitung.

Wichtig sei auch, das Gerät nicht in der prallen Sonne liegenzulassen. Vor allem Smartphones oder Laptops mit dunklen Gehäusen heizten sich zusätzlich auf. Das heißt, im Freibad oder am Strand hat das Handy nichts auf der Picknickdecke zu suchen. Besser der Besitzer legt es unter ein dünnes Baumwolltuch oder Handtuch. Zu Hause in aufgeheizten Räumen sollte das Gerät nicht auf Decken oder Kissen liegen, da es sich auch so schnell erhitzt. Auch Fensterbänke sind im Sommer kein passender Ablageort fürs Smartphone, denn hinter dem Fensterglas wird es noch heißer als im Zimmer. Besser eigneten nach Empfehlung der Verbraucherzentrale NRW glatte Oberflächen wie beispielsweise ein Holz- oder Glastisch. Auf dem Schreibtisch sollte das Smartphone nicht auf der Plastikunterlage liegen. Sie könnte unter der Hitzeeinwirkung des Geräts weich werden oder sogar schmelzen. Das gleiche gelte auch für Schutzhüllen aus Gummi oder anderen luftundurchlässigen Materialien.