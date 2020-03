Finanz-Apps im Vergleich : Geld sparen mit mobilen Anwendungen

Saarbrücken Wer heutzutage Haushaltsbuch führen will, muss nicht mehr zu Stift und Papier greifen. Finanz-Apps vereinfachen die Arbeit.

Das Geld ist aufgebraucht, der Monat aber noch lange nicht vorbei. Das hört sich vertraut an? Dann ist es an der Zeit, sich mit dem Thema Finanz-Apps zu befassen. Die Anwendungen unterstützen den Nutzer dabei, einen Überblick über seine Finanzen zu bekommen und veranschaulichen, in welchen Bereichen am meisten Geld ausgegeben wird. Einige der Apps verknüpfen sich sogar direkt mit dem Bankkonto, sodass nicht jede Buchung ins Smartphone eingetippt werden muss. Wer kein gutes Gefühl dabei hat, diese sensiblen Daten preiszugeben, kann auf eine der Anwendungen ohne Kontoverknüpfung zurückgreifen. Wir haben fünf Apps miteinander verglichen.