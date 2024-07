Hightech-Computerbrille Vision Pro: Was kann Apples Portal in die Zukunft?

Lange hat es gedauert, nun ist er da: Apples Einstieg in die erweiterte Realität, vom iPhone-Konzern liebevoll „räumliches Computing“ genannt. Die Hightech-Brille namens Vision Pro soll digitale Inhalte in reale Umgebungen bringen und gleich eine neue Computerplattform etablieren. Was kann das Gerät für knapp 4000 Euro, das am Freitag in Deutschland auf den Markt kommt?