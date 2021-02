Der Yogalehrer in der Hosentasche : Das Smartphone als Meditationslehrer

Das Smartphone kann per App zum Meditations- und Yogalehrer werden, um so den Alltag zu entschleunigen und Stress abzubauen. Foto: Getty Images/ iStockphoto/kovaciclea

SAARBRÜCKEN Knapp ein Drittel der Teilnehmer gab in einer Umfrage der Medizinischen Hochschule Hannover an, nur schlecht mit der Corona-Lage zurechtzukommen. Viele klagten über Stress und Schlaflosigkeit. Verschiedene Apps sollen helfen.

7Mind zahlt die Krankenkasse

Insight Timer: aufgeräumte App

Die Software Insight Timer überzeugt mit einer modern gestalteten und aufgeräumten Bedienoberfläche. Nutzer haben hier Zugriff auf 70 000 kostenlose Meditations-Angebote und können beispielsweise an Sitzungen zum Thema Achtsamkeit teilnehmen, lernen, wie sie am besten mit Stress umgehen, oder einfach ein paar Minuten entspannen. Außerdem gibt es regelmäßig Live-Veranstaltungen, an denen die Nutzer teilnehmen können. Über eine Plattform können sich Meditierende zudem über ihre Erfahrungen austauschen. Wer sich für die sogenannte MemberPlus-Mitgliedschaft entscheidet, erhält Zugang zu exklusiven Meditationen und kann die App offline nutzen. Zudem soll die Audio-Qualität nach Angaben der Entwickler bei dieser kostenpflichtigen Version hochwertiger sein als in der Gratisversion. Kostenpunkt: 64,99 Euro im Jahr.