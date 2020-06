Hannover (bje) Die Verbraucherzentrale Niedersachsen warnt vor dem gefälschten Online-Shop bobs-bau, der angeblich Whirlpools verkauft. Ein Kunde habe, einen Pool für 580 Euro bestellt.

Das Geld sollte auf ein Konto in Spanien überwiesen werden. Die Adresse im Impressum sei frei erfunden, mahnen die Verbraucherschützer. Sie warnen, vorsichtig zu sein, wenn ein Online-Händler ausschließlich Vorkasse, Sofort-Überweisung oder Bezahlung per Gutschein anbietet. Fake Shops böten teure Produkte häufig sehr günstig an.