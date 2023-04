Internet US-Regierung startet öffentliche Konsultation zu KI-Software

Die NTIA (National Telecommunications and Information Administration) betonte, es liege in der Verantwortung der Anbieter, schon vor der Veröffentlichung von KI-Programmen sicherzustellen, dass sie sicher seien. Die Behörde erwartet in der zweimonatigen Konsultationszeit unter anderem Vorschläge dazu, welche Arten von Tests sinnvoll seien und der Zugang zu welchen Daten für Überprüfungen nötig sei.