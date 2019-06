New York Times und Co. : US-Justiz bereitet Ermittlungen gegen Google vor

New York Times und Co.

Washington Laut Medienberichten ist der Suchmaschinen-Konzern wegen möglicher Verstöße gegen das Kartellrecht im Visier der Behörden.

Das US-Justizministerium will laut Medienberichten die Geschäftspraktiken von Google prüfen und dabei mögliche Verstöße gegen das Kartellrecht in den Blick nehmen. Die Ermittlungen sollen unter anderem dem Suchmaschinen-Dienst des Internetriesen gelten, wie das Wall Street Journal, die New York Times und Bloomberg berichten. Sie berufen sich auf nicht näher genannte Quellen, die mit dem Vorgang vertraut seien. Jeremy Edwards, ein Sprecher des Justizministeriums, habe sich dazu nicht äußern wollen und auch Google lehne einen Kommentar ab.