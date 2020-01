Neue Version : Vivaldi-Browser soll weniger Probleme machen

Berlin Der Vivaldi-Browser wurde vor Kurzem auf eine neue Programmversion aktualisiert. Bisher konnten Nutzer viele Internetseiten nur schlecht oder gar nicht öffnen.

Verantwortlich dafür war in vielen Fällen der sogenannte User Agent, eine Information über Name und Version des Browsers, die beim Aufrufen einer Seite an die Webserver übertragen wird. So können Seitenbetreiber Hinweise anzeigen, dass ihr Angebot für bestimmte Browser optimiert ist, aber auch bestimmte Browser regelrecht sperren.