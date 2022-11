Neues aus Babylon : Übersetzer-Apps eignen sich für den Alltag

Berlin- Können Sie Armenisch, Kasachisch oder Punjabi? Wir auch nicht. Aber viele Übersetzer-Apps versprechen Unterhaltungen weltweit trotz Sprachbarrieren. In der Praxis treibt das manchmal kuriose Blüten.

Wer im Netz auf einer Seite in unbekannter Sprache landet oder im Urlaub ratlos vor einer Hinweistafel steht, hat wahrscheinlich schon einmal die Hilfe von Übersetzungs-Software in Anspruch genommen. Der Google Übersetzer ist wohl eines der bekanntesten Beispiele, Microsoft hat den Translator, bei Apple heißt er iTranslate.

Übersetzungen in über 150 Sprachen

Was die Apps eint, ist ein umfangreiches Portfolio auf der einen Seite und eine gewisse Fehleranfälligkeit auf der anderen. Google bietet Übersetzungen in mehr als 150 Sprachen an, inklusive Mongolisch und Walisisch.

Schlimmstenfalls Belustigung

Zwar lernt neue Software wie die der Kölner Firma Deepl mithilfe von Künstlicher Intelligenz, was Wörter und Sätze in anderen Sprachen bedeuten. „Wörter werden nicht nur nacheinander, sondern in einem Satzkontext betrachtet“, erklärt Janiça Hackenbuchner vom Institut für Translation an der Technischen Hochschule Köln.