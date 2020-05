Twitch-Roulette : Club der einsamen Gamer

Berlin Auf der Streaming-Plattform Twitch gibt es Abermillionen Kanäle von Abermillionen Nutzern, denen man beim Spielen zuschauen kann. Theoretisch. In der Praxis verteilt sich das Interesse am Live-Gaming auf sehr viel weniger Köpfe.

Ein bedauerlicher Zustand, wie der Enwickler Alan Love aus dem texanischen Austin fand – und die Seite Twitchroulette.net ins Leben gerufen hat. Diese will Streamern mit wenigen oder gar keinen Zuschauern ein wenig unter die Arme greifen.

Wer möchte, kann auf der Seite zunächst ein Spiel auswählen, an dem er besonders hängt. Ansonsten bleibt die Auswahl auf „Alle Spiele“. Danach muss man nur auf den Button „Spin the wheel“ klicken, um per Zufallsgenerator bei der Live-Game-Session eines weniger populären Spielers zu landen.