Quack, quack! Toast und Täuschung: Ein Enten-Detektiv auf Spurensuche

Wenn der Krimi im Fernsehen mal wieder zu langweilig ist, warum nicht selbst den Detektiv spielen? „Duck Detective: The Secret Salami“ bietet da eine Mischung aus Humor und kniffligen Rätseln. In einem Universum, in dem Salamis an Tatorten gefunden werden und Tiere sprechen können, schlüpfen die Spielerinnen und Spieler in die Rolle eines gefiederten Detektivs, um ein ganz besonderes Mysterium zu lösen.