Lebensmittel aus dem Netz : So klappt der Einkauf bei Lieferdiensten

Potsdam Sich Lebensmittel per Online-Bestellung nach Hause bringen zu lassen, klingt verlockend. Doch der Service kann Nachteile mit sich bringen.

Keine zeitaufwendige Suche nach einem Produkt im Supermarkt, keine langen Wartezeiten in der Schlange an der Kasse, kein Schleppen von schweren Einkaufstüten – das sind die Vorteile von Online-Lieferdiensten. Viele Supermärkte und Händler bieten einen solchen Service. Boten bringen die übers Internet georderten Waren an die Haustür des Verbrauchers. Im Saarland liefern unter anderem die Supermarkt-Kette Rewe, die Edeka-Lonsdorfer-Filialen in Saarbrücken und Kleinblittersdorf sowie der Bio-Bauernhof Martinshof in St. Wendel Lebensmittel an ihre Kunden.