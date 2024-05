Spiel der Woche „The Quarry“: Ein Horrorfilm zum Spielen

Im Verlauf des Spiels schlüpfen Spieler in die verschiedenen Charaktere, die nicht nur animiert sind, sondern von echten Schauspielern gespielt werden. Einige erkennt man schon aus beliebten Horrorstreifen oder Serien wieder. So spielt Lin Shaye, bekannt aus den Filmen „Insidious“ und „Ouija“, Constance Hackett. Ariel Winter hat die Rolle der Abigail, viele kennen sie aus der Comedy-Serie „Modern Family“. Ryan wird von Justice Smith gespielt, der unter anderem die Hauptrolle in „Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“ übernimmt.