Kostenpflichtiger Inhalt: Tetrischallenge : Züricher Polizei setzt Internettrend

Die Kantonspolizei Zürich startete den Internettrend. Dort hatte niemand erwartet, dass es solche Wellen schlagen würde. Foto: Rebecca Tilen/Kantonspolizei Zürich

Zürich Die Tetris-Challenge sollte nur ein Spaß sein. Doch binnen weniger Wochen wurde sie zum Hit im Internet.

Von Jessica Becker

Auf der Fotoplattform Instagram liegt derzeit der Hashtag #tetrischallenge im Trend. Ein Hashtag ist ein mit einer Raute versehenes Schlagwort, mit dem Beiträge mit bestimmten Inhalten oder zu bestimmten Themen in sozialen Netzwerken leichter zu finden sind. Knapp 12 000 Fotos sind im Zuge der Tetris-Challenge inzwischen auf die Fotoplattform Instagram hochgeladen worden. Auch auf dem sozialen Netzwerk Facebook und dem Kurznachrichtendienst Twitter liefert die Suche nach dem Schlagwort zahlreiche Treffer. Auf den Bildern sind Feuerwehrfahrzeuge, Polizeiautos, Flugzeuge oder auch Panzer zu sehen. Daneben liegt alles, was sich normalerweise in den Fahrzeugen befindet, inklusive der Besatzung. Der Blick auf die Bilder erinnert sofort an das beliebte Achtziger-Jahre-Videospiel Tetris, in dem Spielsteine mit unterschiedlichen Formen so angeordnet müssen, dass möglichst keine Lücke entsteht.

Challenges (auf Deutsch „Herausforderungen“) gibt es häufig in den sozialen Medien. Oft werden sie in den USA gestartet. Mitglieder sozialer Netzwerke fordern sich gegenseitig heraus, Videos oder Fotos hochzuladen, auf denen zu sehen ist, wie sie vorgegebene Aufgaben bewältigen. Eine der bekanntesten Herausforderungen war 2014 die Ice Bucket Challenge, bei der sich Menschen eimerweise Eiswasser über den Kopf geschüttet haben, um damit auf die Nervenkrankheit ALS aufmerksam zu machen und dadurch Spenden für Betroffene zu sammeln.

Auch uns hat die #TetrisChallenge erreicht. Einen genauen Einblick in unserer Technik 🚒 und Fachbereiche 🛠 geben wir euch aber in einer zukünftigen Serie. Seid gespannt! #WirschützenLeipzig pic.twitter.com/NLkl2P6NuV — Feuerwehr Leipzig (@Feuerwehr_LE) September 25, 2019

Challenges arten oft in Mutproben aus, was gefährlich sein kann. Anfang des Jahres entstand die Bird Box Challenge, inspiriert durch die gleichnamige Netflix-Serie. Die Teilnehmer haben sich die Augen verbunden und sind dann alltäglichen Verrichtungen nachgegangen, was teils zu lebensgefährlichen Situationen geführt hat.

Die Tetris-Herausforderung begann jedoch in der Schweiz, Anfang September bei der Kantonspolizei Zürich. „Die Idee zum Bild kam von Kollegen unserer Verkehrsvollzugspolizei. An einem Tag der offenen Tür einer unserer Verkehrsstützpunkte war der Inhalt eines Patrouillenwagens fein säuberlich auf dem Boden ausgelegt. Die zwei Kollegen kamen spontan auf die witzige Idee, sich dazuzulegen“, erklärt die Pressesprecherin der Kantonspolizei Zürich, Rebecca Tilen. „Immer sonntags veröffentlichen wir auf Instagram und Facebook ein lustiges, spannendes oder schönes Bild aus dem Polizeialltag.“ So habe auch das Foto ihrer Kollegen seinen Weg in die sozialen Netzwerke gefunden.

Was für die Polizisten eigentlich nur ein kurzweiliger Spaß war, erreichte binnen kürzester Zeit ungeahnte Dimensionen. „Als wir dann das Foto am 1. September ins Netz stellten, wurden wir von Likes und Kommentaren regelrecht überflutet“, erklärt Pressesprecherin Tilen. Kurz darauf war die Feuerwehr aus Thusis im Schweizer Kanton Graubünden auf die Aktion der Züricher Polizei aufmerksam geworden und wollte ebenfalls ein solches Foto veröffentlichen. „Daraufhin haben wir sie zur #tetrischallenge herausgefordert. Ein paar Tage später stellte die Feuerwehr Thusis dann tatsächlich zwei ähnliche Fotos online, die wir dann auf unserer Facebook-Seite wiederum geteilt und weitere Leute zur Challenge aufgerufen haben“, erklärt Tilen.

Mittlerweile haben Menschen aus aller Welt Fahrzeuge, Flugzeuge oder auch einfach Räume ausgeräumt, sich dazugelegt und fotografiert. In den Niederlanden zeigt ein Musiker, was in seinem Trompetenkoffer ist. Ein russischer Friseur hat sich zwischen seiner Ausstattung drapiert.

Auch aus Deutschland gibt es einige Fotos. Die Bundespolizei im niedersächsischen Duderstadt hat eines ihrer Einsatzfahrzeuge samt Personal und Ausrüstung abgelichtet. Die Leipziger Feuerwehr hat ein Video gedreht. Das zeigt, wie deren Ausstattung, beispielsweise Helme, Uniformen und Wasserschläuche, sowie Menschen von oben nach unten fallen und wie die Spielsteine in einem Tetris-Match angeordnet werden. Im Hintergrund läuft passend die bekannte Musik des Spiels, die auf dem russischen Volkslied Korobeiniki basiert.