Mediatheken offline nutzen : Internet-Filme zum Mitnehmen

Saarbrücken Die meisten Streamingdienste bieten ihre Filme auch offline an, aber das klappt nicht immer reibungslos.

Streamingdienste sind eine tolle Sache – wenn man einen Online-Zugang hat, der auch durchgehend einen hohen Datendurchsatz ermöglicht. Doch gerade unterwegs ist das oft nicht der Fall. Deshalb ruckelt das Video im Zug oder Flugzeug oder die Übertragung bricht schlicht ab. Doch auch in diesen Fällen müssen die Mitglieder der Videodienste nicht in die Röhre schauen – falls sie vorgesorgt haben Denn viele Anbieter ermöglichen es, einen Film zur Gänze vorab auf ein Speichermedium zu laden, um ihn später anzuschauen. Diese Funktionen sind allerdings nicht bei allen Mediatheken und Streamingdiensten eingebaut, bei anderen sind sie schwierig zu finden. Findige Nutzer werden mit ein wenig Hartnäckigkeit aber trotzdem das Ziel erreichen.

Wer sich ein Video auf ein Smartphone oder Tablet heruntergeladen hat, kann es auch auf dem Fernsehgerät ohne Internetverbindung anschauen. Dazu wird das Handy mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen. Ein paar Streaminganbieter blockieren diese Möglichkeit jedoch.

ARD: In der ARD Mediathek sucht der Zuschauer vergeblich nach der Möglichkeit, Videos herunterzuladen. Denn die gleichnamige Software bietet keine Offline-Funktion an. Diese finden Smartphone- und Tabletbesitzer jedoch in der App „Das Erste“. Dort klappt das Herunterladen dann ganz einfach mit einem Klick auf einen Pfeil, der nach unten zeigt. Anschließend findet der Nutzer die heruntergeladenen Videos unter dem Menüpunkt „Mein Erstes“.