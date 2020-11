Smartphones im Test : Gute Smartphones müssen nicht teuer sein

Berlin Die Stiftung Warentest stellte 77 Smartphones auf die Probe. Die 20 besten Geräte schafften es in eine Hitliste.

Insgesamt 77 Smartphones stellten die Tester auf den Prüfstand. Am Ende stand eine Liste mit den 20 besten Geräten. Darunter sind Apparate, die wenige hundert Euro kosten, sowie Handys, für die Verbraucher das Zehnfache zahlen müssen. 16 der 20 Testkandidaten erhielten im Test die Note Gut. Vier schlossen die Prüfungen mit Befriedigend ab.

Zu den besten Smartphones gehören auch die teuersten. Wer Leistung haben wolle, muss dafür in die Tasche greifen. Der Testsieger Galaxy Note 20 5G und das Galaxy Note 20 Ultra 5G auf Platz zwei sind laut Stiftung Warentest mit über 1000 Euro in einer ähnlichen Preisklasse. Samsung räumt im Test auch den dritten Platz ab. Auch das Galaxy S20 5G hat es aufs Treppchen geschafft.

Die beiden Testsieger konnten mit ihrer Kamera überzeugen. „Selbst bei schwachem Licht liefern sie noch tolle Fotos“, urteilt Stiftung Warentest. In dieser Kategorie standen auch die beiden Testkandidaten des Herstellers Huawei, P40 Pro Plus und P40 Pro, den Samsung-Geräten in nichts nach.