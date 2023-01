„NBA All-World“ : Sportstars statt Pokémon: NBA-Smartphone-Spiel von Niantic

San Francisco Pokémon haben die erweiterte Realität als Spielumgebung auf dem Smartphone bekannt gemacht. Nun folgen Basketball-Stars, nach denen man in der Umgebung Ausschau halten kann, um ein Team aufzubauen.

Die Macher von „Pokémon Go“ hoffen auf die Popularität der NBA, um an ihren großen Erfolg anzuknüpfen. In Niantics neuem Smartphone-Game „NBA All-World“ kann man Profis der nordamerikanischen Basketball-Profiliga virtuell begegnen. Sie werden wie die Pokémon an bestimmten Orten, die über eine Karte zu finden sind, in das Live-Bild der Smartphone-Kamera auf dem Display eingeblendet.