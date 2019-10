Auch ein sicheres Passwort ist wichtig : Das Internet muss nicht alles wissen

Weniger ist sicherer, lautet die Devise in der Onlinewelt. Verbraucherschützer raten, so wenig persönliche Infos wie möglich zu übermitteln. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Düsseldorf/Bonn Datenschützer raten zu extremer Zurückhaltung bei der Freigabe persönlicher Informationen im Internet.

Was einmal ins Internet gelangt ist, bleibt dort meist dauerhaft und verschwindet nicht von selbst, erklären die Verbraucherschützer. Daher könne noch Jahre später etwas, was online veröffentlicht wurde, einem Nutzer schaden. Sicherer sei es, so wenig Informationen wie möglich weiterzugeben. „Wer sich bei Online-Diensten anmeldet, sollte, wenn möglich, nicht alle abgefragten Daten preisgeben“, rät die Verbraucherzentrale NRW. Auch bei alten Fotos sollte man hinterfragen, ob sie weiterhin im Internet sein müssen.