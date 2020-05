Social Media : Soziale Netzwerke beliebter denn je

Berlin In der Corona-Krise nutzen die Deutschen verstärkt sozialen Medien. Laut Umfrage des Digitalverbands Bitkom sind drei von vier Internetnutzern intensiver auf Plattformen wie Facebook oder Tiktok unterwegs.

So steigerten 86 Prozent der 16- bis 29-Jährigen ihre Aktivitäten in sozialen Netzwerken. Auch bei 30- bis 49-Jährigen waren es mit 82 Prozent kaum weniger. Ebenso surften 75 Prozent der 50- bis 64-Jährigen vermehrt Beiträge in sozialen Netzwerken surften.