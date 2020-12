Reputation im Netz : So werden unangenehme Inhalte gelöscht

Saarbrücken Online-Reputationsmanager helfen Verbrauchern und Unternehmen dabei, den guten Ruf im Internet wiederherzustellen.

Der erste Kontakt mit dem potenziellen Arbeitgeber lief für Sandra B. (Name geändert) gut. Nach der Online-Bewerbung hatte er spontan angerufen und einige Fragen gestellt, die ihm beim Lesen der Unterlagen in den Sinn gekommen waren. Das Gespräch verlief freundlich und interessiert. Sandra hatte ein gutes Gefühl.

Dennoch verschwindet nicht alles. Unangenehme oder veraltete Einträge können weiter im Internet herumschwirren. Sollte das der Fall sein, setzt die virtuelle Putzkolonne alles daran, diese Schmutzreste in der letzten Ecke des World Wide Webs zu verstecken. Dies funktioniert über die Suchmaschinenoptimierung. Normalerweise dient sie dazu, Einträge bei Google und Co. möglichst prominent – also weit vorne – zu platzieren. Allerdings kann auch das Gegenteil programmiert werden, und der Such-Algorithmus platziert die unerwünschten Informationen am Ende der Liste. Damit sind die Schmuddel-Infos aus dem Auge und dem Sinn – wohl wissend, dass die meisten Suchmaschinen-Nutzer höchstens die ersten beiden Seiten nach angefragten Informationen durchforsten.