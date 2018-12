Der Akku des Smartphones kann nie kräftig genug sein. So leistungsstark Smartphones sind, so schnell sehen Nutzer eine rote Batterieanzeige. Doch wie viel Energie kann ein Akku speichern und lässt sich durch geschickte Smartphone-Nutzung die Ausdauer des Akkus steigern?

„Ein Akku ist eine aufladbare Batterie“, sagt Michael Wolf von Stiftung Warentest. In Smartphones, Digitalkameras und Laptops sind in der Regel Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkus verbaut. „Diese zeichnen sich durch ihre hohe Energiedichte aus. Das bedeutet, ein solcher Akku speichert viel Energie im Vergleich zu seiner kompakten Größe“, erklärt Wolf. Die Kapazität eines Akkus wird üblicherweise in Milli-Amperestunden (mAh) angegeben. „Grundsätzlich gilt: Je höher die Zahl der Milli-Amperestunden, desto mehr Energie kann der Akku speichern“, sagt Wolf. Wie lange ein Smartphone-Akku in der Praxis durchhält, hängt laut Stiftung Warentest maßgeblich davon ab, wie der Nutzer mit dem Gerät umgeht.

Allerdings sei der Kapazität bei Mobilgeräten eine Grenze gesetzt, betont Stiftung Warentest. „Je mehr Leistung ein Akku erbringen soll, desto größer muss er sein“, erläutert Wolf. „Handys sollten in der Regel möglichst lange ohne Aufladen auskommen, aber auch möglichst schmal und elegant sein.“

Wie schwierig es ist, diese widersprüchlichen Vorgaben unter einen Hut zu bringen, zeigt das Beispiel des südkoreanischen Samsung-Konzerns. Beim Galaxy Note 7 kam es 2016 zu Selbstentzündungen des Akkus. Laut dem Fachportal ­heise.de waren die Akkus teilweise zu groß für das Gehäuse des Note 7. Sie überhitzten, es kam zu Kurzschlüssen. Samsung musste alle Geräte vom Markt nehmen. Der Rückruf kostete den Konzern laut eigenen Angaben rund 5,3 Milliarden Dollar.

Dass der Stromspeicher die Achillesferse eines Smartphones ist, bestätigt Oliver Schranz vom IT-Forschungszentrum Cispa in Saarbrücken. „Hard- und Software eines modernen Smartphones halten lange, der Akku muss jedoch früh ausgetauscht werden, meistens schon nach anderthalb bis zwei Jahren“, erklärt der Informatiker. Das Problem: „In der Regel sind Smartphone-Akkus inzwischen fest verbaut. Wenn sie den Geist aufgeben, können Verbraucher nur hoffen, dass der Hersteller anbietet, den Akku auszutauschen. Wenn nicht, muss der Verbraucher ein neues Gerät kaufen.“ Die Kosten für den Austausch sind laut Stiftung Warentest je nach Gerät und Hersteller sehr unterschiedlich. Michael Wolf nennt Preise zwischen 29 Euro für den Akkuwechsel beim Smartphone Oneplus 6 und 249 Euro beim Huawei P20.

Laut Stiftung Warentest stellt das für viele Nutzer kein Problem dar, da sie sich häufig innerhalb von zwei Jahren ein neues Smartphone zulegen. Zudem sei die Akkulaufzeit auch nicht für jeden Verbraucher das wichtigste Kriterium bei der Wahl des Handys. „iPhones etwa schneiden bei der Akku-Kapazität traditionell eher nicht so gut ab“, sagt Wolf, „und trotzdem finden sich viele Käufer.“

Gerade bei Android-Geräten habe sich die Akkulaufzeit in den vergangenen Jahren deutlich gebessert, heben Wolf und Schranz hervor. „Vor allem bei der Software haben die Hersteller nachgebessert“, sagt Wolf. Besonders im Standby-Modus, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, seien Android-Smartphones immer energiesparender geworden.

Wer seinen Akkuverbrauch reduzieren will, dem rät Oliver Schranz, nicht vorschnell an den Einstellungen des Geräts zu schrauben. „Smartphone-Hersteller und Software-Entwickler sind sehr darum bemüht, das System möglichst energieeffizient zu machen“, erläutert der Forscher. „Es gibt nicht viel, was der Normalverbraucher tun kann, das wirklich Energie spart“, so Schranz. „Im Zweifelsfall sollten Nutzer keine Einstellungen verändern und dem System vertrauen, dass es möglichst viel Akkuleistung aus dem Gerät herausholt.“

Schranz warnt Nutzer auch vor der weit verbreiteten Ansicht, sie würden den Akku des Smartphones schonen, wenn sie ungenutzte Apps manuell schließen. Das sei größtenteils unnötig und könne den Stromverbrauch sowie die Leistung des Geräts unter Umständen sogar negativ beeinflussen, sagt Schranz. „Android geht inzwischen ziemlich aggressiv gegen alle Programme vor, die unnötig Strom verbrauchen, und macht oft sogar auf besondere Energieverschwender aufmerksam.“

Gleiches empfiehlt er auch Nutzern, die ihr Smartphone über Nacht in dem Glauben ausschalten, so weniger Energie zu verbrauchen. „Auch hier haben die Entwickler fleißig nachgebessert. Die meisten Smartphones reduzieren den Energieverbrauch automatisch, wenn das Gerät länger als eine halbe Stunde nicht genutzt wird.“ Stiftung Warentest bestätigt das: „Es lässt sich vielleicht ein wenig Energie sparen, aber den Standby-Verbrauch haben die Anbieter in den letzten Jahren senken können. Darum macht es mittlerweile keinen so großen Unterschied mehr, ob man das Smartphone über Nacht ausschaltet oder nicht.“

Auch an Kommunikations-­Apps wie E-Mail- und Kurznachrichten-Diensten sollten Nutzer nach Worten von Schranz nicht allzu viel verändern. „Ein Nutzer kann zwar die Daten- und damit die Energienutzung dieser Apps einschränken, riskiert dann aber, dass Nachrichten Minuten oder sogar erst Stunden später bei ihm ankommen“, sagt der Informatiker. Allerdings könne es auch vorkommen, dass eine App einfach schlecht programmiert worden sei und dem System mehr Leistung abverlange als nötig. „Im Zweifelsfall kann sich ein Nutzer in den Einstellungen jederzeit die größten Stromfresser anzeigen lassen und diese gegebenenfalls deaktivieren oder deinstallieren“, rät Schranz.

Ein paar Dinge können Nutzer dann aber doch tun, um sich mehr Zeit zu verschaffen, bevor sie die nächste Steckdose suchen müssen. Beispielsweise besitzen Android-­Smartphones in der Regel einen Energiesparmodus. In den Einstellungen können Nutzer entscheiden, wann Strom gespart werden soll.

Manche Apps versprechen Nutzern eine längere Akkulaufzeit. Davon rät Hauke Mormann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen jedoch ab: „Die meisten Energiespar-Apps sind nicht zuverlässig. Sie schaden der Leistung des Geräts eher, als dass sie nutzen.“

Nicht zu unterschätzen ist der Energieverbrauch von mobiler Datenübertragung sowie GPS, WLAN und Bluetooth. Würden die Funktionen nicht benötigt, sollten sie am besten abgestellt werden, empfiehlt Schranz. Da diese Dienste meist unnötig Daten erheben oder fremde Zugriffe auf das Smartphone erleichtern, tun Nutzer dabei gleichzeitig etwas für ihre Sicherheit und Privatsphäre, sagt der Informatiker.

Doch der Bildschirm ist und bleibt der größte Stromfresser bei einem Smartphone, darin sind sich Schranz, Wolf und Mormann einig. Nutzer sollten das Display deshalb nicht auf maximaler Helligkeitsstufe betreiben. „Die automatische Anpassung der Helligkeit ist heute meist zuverlässig. Dennoch können Nutzer diese auch selbstständig herunterdrehen“, sagt Schranz. Zudem sollte der Bildschirm so eingestellt sein, dass er sich schon nach einigen Sekunden ohne Eingabe von selbst abschaltet. Diese Einstellung wird oft „Timeout“ genannt. Manche Apps sind allerdings so eingestellt, dass sie den Bildschirm nicht ausschalten, solange sie genutzt werden. Dazu zählt beispielsweise die Youtube-App. „Aber auch wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, kann ein Smartphone noch Energie verbrauchen, etwa wenn das Gerät per Bluetooth Musik abspielt“, sagt Wolf.

Einen besonderen Tipp hat er für Smartphones mit OLED-Bildschirmen. Hier lasse sich durch geschickte Auswahl des Farbschemas Energie sparen. „Wie viel Strom ein solcher Bildschirm verbraucht, hängt davon ab, welche Farben er darstellen muss“, erläutert Schranz. Weiß verbrauche dabei am meisten Strom, Schwarz am wenigsten. „Je mehr dunkle Elemente also auf dem Bildschirm sind, desto weniger Energie verbraucht er“, führt Schranz aus. Immer mehr Apps bieten daher inzwischen einen so genannten „Dunkelmodus“ an, bei dem möglichst viele Elemente auf dem Bildschirm mit dunklen Farben angezeigt werden.

Bei Smartphones mit LCD-Bildschirm schont die dunkle Darstellung den Akku nicht. OLED-Bildschirme sind mittlerweile in zahlreichen Android-Smartphones verbaut. Dazu gehören unter anderem Geräte der Samsung Galaxy-Serie, das Google Pixel 3 und das Huawei Mate 20 Pro. Grundsätzlich können Verbraucher davon ausgehen, dass die neuere Bildschirmtechnologie vor allem in teureren Modellen verwendet wird. iOS-Nutzer haben weniger Glück: Bislang sind lediglich zwei Apple-­Geräte mit OLED ausgestattet: das ­iPhone X und das iPhone XS. Ältere Modelle sowie das iPhone XR kommen mit LCD-Bildschirm.