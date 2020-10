Smarte Alltagshelfer : Intelligente Helfer unterstützen im Alltag

Wetter Assistenzsysteme und Smart Home-Anwendungen sollen vor allem für Senioren Probleme im täglichen Leben lösen.

Apps kennen die Wechselwirkungen von Medikamenten, Bedienungshilfen machen Texte auf dem Handy leichter lesbar. Sensoren in der Wohnung lernen die Verhaltensweisen des Bewohners und melden ungewöhnliche Ereignisse an Pflegedienst oder Angehörige. Assistenzsysteme oder auch Smart-Home-Anwendungen sollen älteren Menschen und ihrem Umfeld den Alltag erleichtern.

Smartphone und Tablet können einen Einstieg bieten. Falls der Besitzer nicht mehr gut hört, kann eine Transkriptions-App helfen. Sie wandelt das gesprochene Wort in Schrift um, erklärt Michael Hubert von der Agentur Barrierefrei Nordrhein-Westfalen. Als Beispiel nennt er die kostenlose App Greta für Android und iOS. Sie untertitelt Kinofilme oder spielt die Audiodeskription, eine akustische Beschreibung dessen, was auf der Leinwand läuft, über Kopfhörer ab. Wer Videotelefonate über das Programm Skype führt, kann sich ebenfalls Untertitel anzeigen lassen.

Auch vorinstallierte Bedienungshilfen des Smartphones könnten etwa durch vergrößerte Ansichten oder Sprachbefehle den Alltag erleichtern, sagt Hubert. Bei den Betriebssystemen Android und iOS gibt es in den Einstellungen viele Optionen, um sich die Bedienung des Geräts einfacher zu machen.

Sogenannte Launcher Apps reduzierten den Funktionsumfang, vergrößerten die Ansicht für bessere Lesbarkeit und vereinfachten dadurch die Bedienung. „Die Apps räumen den Desktop auf und gestalten ihn nach den Wünschen des Nutzers“, erklärt Hubert. Er rät dazu, sich bei der Einrichtung des Smartphones Hilfe zu holen, beispielsweise bei Enkeln, bei Freunden, in einer Beratungsstelle oder in einem Handy-Kurs bei einer Volkshochschule. Auch viele Mehrgenerationenhäuser oder das Projekt „Digitaler Engel“ bieten Hilfe zu einem sicheren Umgang mit digitalen Diensten und Geräten an.