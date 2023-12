Dringende Updates Sicherheitslücken in Apple-Geräten und Browsern stopfen

Falls das nicht geschieht, sollte man die Aktualisierung in den Einstellungen (iPhones und iPads) beziehungsweise in den Systemeinstellungen (Mac) unter „Allgemein/Softwareupdate“ starten. Die Sicherheitsupdates für die Geräte sind auch deshalb so wichtig, weil die Webkit-Software nicht nur Unterbau für den Safari-Browser, sondern auch für einige andere Apple-Apps ist.