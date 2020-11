Phishing : Wie Betrüger nach Daten fischen

Saarbrücken Sensible Informationen sind wertvoll. Für Kriminelle sind sie bares Geld wert. So lassen sich Daten-Diebe erkennen.

Und so fischen die Daten-Diebe: Gängige Praxis ist der Versand dubioser E-Mails an jedwede Person. In den Nachrichten werden die Empfänger dazu aufgefordert, ihre Zugangsdaten preiszugeben. Zumeist indirekt, indem etwa behauptet wird, es gäbe Unstimmigkeiten mit dem Nutzerzugang. Um diesen wieder wie gewohnt verwenden zu können, sei es dringend nötig, das eigene Passwort zu aktualisieren. Das funktioniere nur, wenn das momentan genutzte Kennwort eingegeben werde. Dazu müsse lediglich auf einen beigefügten Link geklickt werden.