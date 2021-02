Safer Internet Day : Wie Passwörter zum Verhängnis werden

Berlin Ein schwaches Kennwort bei Internet-Diensten kann für den Besitzer des Kontos fatale Folgen haben.

Viele Menschen erstellen häufig ihre Passwörter nach der Devise „simpel statt sicher“. Das zeigt die jährliche Passwort-Hitliste des Hasso-Plattner-Instituts (HPI). Seit Jahren ist die Zahlenfolge „123456“ Spitzenreiter. Im vergangenen Jahr folgten „123456789“ und „passwort“. Die Auswertung beruht auf Millionen gestohlener Zugangsdaten von .de-Mail-Adressen, mit denen das HPI seine Abfragedatenbank „Identity Leak Checker“ füllt. Die Daten sind irgendwann im Internet aufgetaucht und kursieren dort womöglich immer noch. Ob eigene Adressen und Passwörter dabei sind, erfährt der Nutzer, wenn er seine E-Mail-Adressen eingibt. Doch selbst wenn Zugangsdaten nicht online kursieren: Wer Zahlenfolgen wie „123456“, Buchstabenfolgen auf der Tastatur wie „asdfgh“, Namen oder Begriffe aus dem Wörterbuch nutzt, macht es Hackern einfach. Solche „Passwörter“ knacken sie in Sekunden.

Richtig kritisch wird es auch, wenn der Nutzer aus Bequemlichkeit überall das gleiche Passwort verwendet. Denn so sind alle Konten in Gefahr, wenn das Passwort geknackt wurde. Mir ist wahrscheinlich eine Mischung beider Nachlässigkeiten zum Verhängnis geworden. Der Blick auf die Umsätze meines Bankkontos lieferte eine unangenehme Überraschung. Es gab diverse Abbuchungen von meinem Konto beim Bezahldienst Paypal, darunter zehn dubiose Abbuchungen über 12,10 Euro. Im Nachhinein betrachtet war diese Menge ein Glück, denn eine Einzelbuchung hätte ich nicht weiter beachtet. Doch die zehn Abbuchungen fielen sofort auf. Ich hatte seit Tagen nichts bestellt. Um die Buchungen zu überprüfen, versuche ich mich, bei Paypal einzuloggen. Ohne Erfolg. Zum Glück lassen sich die Abbuchungen über das Online-Banking meiner Bank zurückholen. Nach einem Anruf bei Paypal wird zudem der Account gesperrt.

Kauderwelsch statt Wörterbuch, Sprünge auf der Tastatur statt einfacher Zeichenfolgen: So lässt sich der Weg zum sicheren Passwort zusammenfassen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) rät zu starken Passwörtern mit mindestens 8, das Hasso-Plattner-Institut (HPI) sogar zu wenigstens 15 Zeichen.

Dass das Problem noch größer ist, bemerke ich am nächsten Tag. Meine E-Mail-App verlangt eine Neuanmeldung. Doch bei der Eingabe des Passworts erscheint eine Fehlermeldung. Offenbar haben Hacker mein Konto gekapert. Ich gebe meine Mailadresse auf der Website

Haveibeenpwned.com ein. Dort können Nutzer ebenso wie beim „Identity Leak Checker“ des HPI prüfen, ob ihre E-Mail-Adresse auf einer Liste gestohlener Daten auftaucht. Und tatsächlich: Die Adresse meines Postfachs war nach einem Datenleck im Internet zu finden. So könnten die Hacker an meine E-Mail-Adresse gekommen sein und das Passwort geknackt haben.