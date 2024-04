Mobilfunk Schneller 5G-Funk: Für Viele ist das noch keine Option

Wer bei der Tarifbuchung wissen will, ob sich die 5G-Option schon lohnt, kann einen Blick auf die Netzabdeckungskarten der mittlerweile vier Netzanbieter Vodafone, Telefon, 1&1 und Telefonica (O2) schauen. Sie zeigen, welche Mobilfunktechnologie an welchem Ort in welchem Ausbauzustand ist. Also zum Beispiel, ob es 5G nur im Freien gibt, oder ob die Signale auch in Gebäuden empfangen werden können. Laut Bundesnetzagentur waren Ende 2023 bereits 90 Prozent des Bundesgebietes von mindestens einem Netzanbieter mit 5G versorgt.