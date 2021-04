Vorsicht bei Auslandskäufen : Fallstricke bei Geräten aus Fernost

Hamburg Im Internet buhlen viele Händler um die Gunst der Kunden. Vermeintliche Schnäppchen aus Fernost oder den USA tummeln sich an allen Ecken. Doch Verbraucher sollten genauer hinschauen, wenn sie Waren aus dem Ausland bestellen.

In Geschäften können Kunden das Gerät aus der Verpackung nehmen lassen, die Verarbeitung prüfen, daran riechen, scharfe Ecken und Kanten begutachten oder in die Anleitung schauen, erklärt Ralf Diekmann. Diese Möglichkeit gebe es bei einem Onlinekauf zunächst nicht. Er empfiehlt deshalb, zu prüfen, ob es sich beim Verkäufer um eine sichere Quelle handelt, etwa einen Markenhändler, ein bekanntes Handelsunternehmen oder einen großen Discounter. Diese Unternehmen verfügten über eigene Qualitätssicherungen und hätten bei Produktsicherheitsproblemen einen Ruf zu verlieren. Beim ersten Kauf in einem Shop rät Diekmann zu einem Blick auf die Bewertungen zur Lieferzuverlässigkeit, zur Qualität und Sicherheit der Produkte und zum Verhalten im Reklamationsfall im Netz an und er empfiehlt abgesicherte Zahlungsmethoden wie dem Dienst Paypal.