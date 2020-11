Umrüstung auf neuen Mobilfunkstandard : Schleichender Abschied vom 3G-Netz

Bonn/Düsseldorf Bis Ende 2021 wollen alle Telekommunikationsanbieter in Deutschland den alten Mobilfunkstandard abschalten.

UMTS soll abgeschaltet werden, weil die Telekommunikationsanbieter die 3G-Stationen auf die schnellen Mobilfunkstandards der vierten und fünften Generation umstellen wollen. Bei der Abschaltung entstünden keine Funklöcher, versprechen die Telekommunikationsunternehmen. Vor allem in ländlichen Gebieten werde so das 4G-Netz weiter ausgebaut, erklärt Vodafone.

Ob das eigene Smartphone LTE-fähig ist, kann jeder selbst überprüfen. Die Telekom hat einen sogenannten IMEI-Checker eingerichtet. Die internationale Seriennummer, IMEI genannt, ist wie der Fingerabdruck des Handys. Er ist bei jedem Gerät individuell. Die Ziffernfolge finden Besitzer von Android-Geräten in den Einstellungen unter „Über das Telefon/Status/IMEI-Informationen“. Bei iPhones ist die Nummer ebenfalls in den Einstellungen hinterlegt. Dort suchen iOS-Nutzer unter „Allgemein/Info/IMEI“. Schneller fündig wird der Smartphone-Besitzer, indem er die Zeichenkombination *#06# über die Wähltastatur eingibt und dann auf die Anruftaste drückt. Die IMEI-Nummer erscheint dann auf dem Display. Da sie nicht in den Zwischenspeicher gelegt werden kann, sollten Smartphone-Besitzer Stift und Papier bereithalten. Die Nummer kann dann in den IMEI-Checker auf der Webseite der Telekom eingegeben werden, der dann überprüft, ob das Smartphone 4G- bzw. LTE-fähig ist.