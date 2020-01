Kinderschutz : Offline hören: Kinder bei Streaming-Musik absichern

Berlin (dpa) Viele Podcasts – Online-Radio- und Fernsehsendungen auf Abruf – sind nicht kindgerecht. Und in Musikgenres wie Rap oder Hip-Hop findet sich oft sexualisierte Sprache.

Was Kinder hören sollten und was nicht, gehört für die Streaming-Anbieter in den Verantwortungsbereich der Eltern. Die Nutzungsbedingungen schreiben in der Regel ein Mindestalter von 18 Jahren vor. Darunter wird das Einverständnis der Eltern vorausgesetzt, eine Nutzung unterhalb von 13 Jahren ist gar nicht vorgesehen.