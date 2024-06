Der Aufstieg eines Helden Samurai-Action mit „Ghost of Tsushima Director's Cut“

Japan im 13. Jahrhundert: Das furchterregende Mongolenreich bedroht die Insel Tsushima. Eine Invasion steht bevor. Wir schlüpfen in die Rolle des jungen Samurai-Kriegers Jin Sakai. Mit einem tapferen Trupp stellt er sich den Angreifern entgegen, doch all der Heldenmut ist vergebens - die Samurai erleiden eine vernichtende Niederlage. Als einer der letzten Überlebenden halten wir das Schicksal Tsushimas fortan in unseren Händen.