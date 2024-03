Vorjahresmodell S23 und mehr Samsung rollt Galaxy AI auf weitere Smartphones aus

Durch das Update neu auf den genannten Samsung-Modellen ist auch Circle to Search - eine Funktion, die bislang nur von Googles Pixel-Smartphones bekannt ist: Beliebige Ausschnitte auf dem Bildschirm in Apps oder dem Web können so per Fingerwisch eingekreist werden. Der Inhalt im Kreis wird dann sofort per Onlinesuche recherchiert. So lassen sich etwa die Schuhe von einem Promi-Bild im nächsten Onlineshop aufstöbern oder der Name eines Vogels auf einem Foto schnell herausfinden.