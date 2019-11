Teure Cyberangriffe auf Unternehmen : Hacker verursachen in Deutschland Milliardenschäden

Berlin () Kriminelle Attacken kosten Unternehmen in Deutschland nach eigener Einschätzung jährlich fast 103 Milliarden Euro. Der Digitalverband Bitkom hat eine Befragung spricht nach einer Befragung von mehr als 1000 Wirtschaftsvertretern von „Rekordschäden“.

Doch auch offline versuchten Wettbewerber bei Ausschreibungen, Details zu Angeboten in Erfahrung zu bringen. Auch Informationen über Patente oder neue Entwicklungen etwa im Autobau seien begehrt. Eine wichtige Rolle spielt so genanntes Social Engineering, bei dem Spitzel Mitarbeiter manipulieren und täuschen, um an sensible Daten zu gelangen. Ein Fünftel der Unternehmen hat einen solchen Angriff außerhalb des Internets erlebt, ein Sechstel online. Häufig gehe es zum Beispiel darum, mögliche Passwörter in Erfahrung zu bringen, sagt Bitkompräsident Achim Berg.