Fake-Apps : Fake-Apps spionieren auf dem Smartphone

Berlin Fake-Apps spionieren Passwörter und andere Daten aus und können Viren und Trojaner auf dem Smartphone installieren. Gerade in Corona-Zeiten haben diese Betrugsprogramme Konjunktur.

Navigations-Apps, die Geld kosten und nicht mehr können als Google Maps, sinnlose Update-Programme, falsche Banking-Tools: Fake-Apps geben sich als legitime Anwendungen aus. In Wahrheit verbreiten viele nervige Werbung, sammeln sensible Daten oder zocken Geld ab. Manchmal gibt es auch nachgeahmte Apps, die fast so aussehen wie das Original und unerwünschte oder gefährliche Funktionen haben und ihre Nutzer ausspionieren.

Dass die Zahl der Fake-Apps in den vergangenen Jahren explodiert ist, hat die Computer-Sicherheitsfirma McAfee bereits Ende 2018 berichtet. Bereits damals sei die Zahl auf über 65 000 angewachsen. Dass viele dieser Apps den Nutzern schaden, ist auch das Resultat einer zweijährigen Studie von Computerwissenschaftlern der Universität Sydney aus dem vergangenen Jahr. Die Forscher haben mit Hilfe von KI-Software 1,2 Millionen Android-Apps analysiert und knapp 50000 Apps darunter gefunden, die dem Erscheinungsbild einer beliebten App nachgeahmt waren. Die Fake-Apps, mit denen sich die Forscher beschäftigten, waren nicht nur nutzlos, sondern gefährlich dazu. Oft werden laut den Forschern Nachahmungen dazu benutzt, Benutzerdaten zu stehlen oder ein Gerät mit Schadsoftware zu infizieren. Unter den Nachahmer-Apps fanden die Sicherheitsexperten gut 2000, die Viren verbreiten und 1500, die den Verdacht erweckten, die Benutzer ausspionieren zu wollen. Bei weiteren 1400 Apps sei zu vermuten, dass sie die Benutzer mit übermäßig vielen Werbeeinblendungen nerven könnten.

Aber was sind eigentlich Fake-­Apps? Der IT-Verband Bitkom hat gemeinsam mit dem IT-Fachmagazin c’t einige Fakten zu Fake-Apps zusammengestellt. Auf den ersten Blick seien sie gar nicht leicht zu erkennen, denn die Anbieter ahmten ein lizenziertes Produkt nach Kräften nach. Tatsächlich handele es sich bei diesen Programmen aber lediglich um unbrauchbare Software-Attrappen. Dabei hätten es die Betrüger nicht nur auf das Geld der Nutzer abgesehen, auch an die Daten wollten sie kommen. Laut Bitkom seien davon neben den Betriebssystemen iOS, Android und Windows Mobile auch die App-Stores für Desktop-Betriebssysteme wie Windows 10 oder MacOS betroffen.

Corona-Fake-Apps Die Computer-Fachzeitschrift Connect berichtet unter Berufung auf eine Untersuchung der israelischen Softwarefirma Check Point, dass Hacker aktuell mit Fake-Apps die Sorgen vieler Menschen in der Corona-Krise auszunutzen versuchen. Die Apps würden beispielsweise vorgeben, aktuelle Informationen über die Pandemie zu liefern. Tatsächlich enthielten sie Schadsoftware, die persönliche Informationen abgreife, Passwörter stehle oder sich ins Online-Banking hacke. 16 solcher Apps seien bereits identifiziert worden, die Bezeichnungen wie „coronavirus“, „covid19“ oder „corona-apps“ im Namen trugen. Diese Apps stammten alle von Webseiten, die offenbar nur zu dem Zweck angelegt worden seien, Nutzer zu täuschen. Seit Januar seien mehr als 50 000 neue Seiten registriert worden, die einen Bezug zum Coronavirus gehabt hätten. Allein in den zwei Wochen der Untersuchung seien es mehr als 30 000 neue Webadressen gewesen, von denen 131 als bösartig und 2777 als verdächtig eingestuft wurden. Laut Check Point Research sei die Wahrscheinlichkeit, dass eine Webseite Schadsoftware enthält, beim Thema Corona um 50 Prozent höher als bei anderen Themen. Keine der Apps hätte übrigens aus einem der offiziellen App-Stores gestammt.

Eine der bekanntesten und am weitesten verbreiteten Fake-Apps sei die Fälschung von Whatsapp. Im Google Play Store luden rund eine Million Nutzer den vermeintlichen Messenger mit dem Namen „Update Whatsapp Messenger“ herunter. Zahlreiche Nutzer hätten sich anschließend gewundert, dass sie unerwünschte belästigende Werbung auf ihrem Gerät erhielten. Was kann man sonst tun, um Fake-Programme zu erkennen und sich davor zu schützen? Der einfachste Ratschlag lautet, nachzuschauen, wie oft die App bereits heruntergeladen wurde. Verbraucher müssten wissen, dass Fake-Apps häufig täuschend echt wirken. Einige Anhaltspunkte, um Attrappen zu entlarven, gebe es aber. Tim Lutter vom IT-Verband Bitkom rät dazu, sich das Logo der App genau anzuschauen. Obwohl es meist eine sehr große Ähnlichkeit zu den Originalen gebe, stimme Form und Farbe manchmal doch nicht hundertprozentig überein. Nutzer sollten im Internet das Logo mit anderen vergleichen. Auch der Name des Unternehmens sollte genau überprüft werden. So erlaube beispielsweise der Google Play Store keine zwei Apps mit demselben Namen. Um das Verbot zu umgehen, werde die Schreibweise des Programms von den Betrügern minimal verändert, was häufig nur sehr schwer zu erkennen sei, warnt Lutter. Deshalb sollten bei Nutzern die Alarmglocken läuten, sobald sie Ungereimtheiten im Namen entdeckten.

Ein weiterer Anhaltspunkt für eine unseriöse App seien Fehler oder unsauber formulierte Beschreibungen der App. Deshalb helfe es vor dem Installieren des Programms, sich alle Informationen genau anzuschauen, denn professionelle Entwickler gäben sich bei diesen Details deutlich mehr Mühe. Wenn überhaupt keine Beschreibung vorhanden ist, sei das ein deutliches Zeichen für eine Fälschung oder betrügerische App.

Auch die Bewertungen sollten Verbraucher lesen, sei keine vorhanden, sei dies ein zusätzliches Warnzeichen. Oft seien hier auch die Bewertungen der enttäuschten Nutzer deutlich aussagekräftiger.

Eine hohe Zahl an Downloads sei ein Zeichen für Verlässlichkeit, im Umkehrschluss sollte man also bei nur wenigen Nutzern misstrauisch sein. Das gelte allerdings nur, wenn die Anzahl an Nutzern im Store angezeigt werde. Der sicherste Weg eine App herunterzuladen, sei nach wie vor der offizielle Weg über die jeweilige Webseite, rät Bitkom.

Wenn das Kind in den Brunnen gefallen sei und eine Fake-App heruntergeladen und installiert wurde, sollten Nutzer dennoch nicht in Panik verfallen, rät Alexander Spier von der Computerzeitschrift c’t. Es gebe neben gefährlichen, auch ungefährliche Fake-Apps, letztere würden lediglich Werbung schalten, die gefährlicheren könnten hingegen versuchen an Nutzerdaten oder das Geld des Opfers zu gelangen, beispielsweise durch eine teuer versendete SMS. Die Nutzer sollten daher regelmäßig die Rechnung prüfen, sagt Spier.

Um das Programm wieder loszuwerden, reiche bei einigen, sie einfach zu deinstallieren, und das Problem sei gelöst. Bei anderen Fake-Apps sei es aber ratsam, das Smartphone auf die Grundeinstellungen zurückzusetzen, da sich manche Apps nach dem Löschen erneut selbst installieren könnten, rät Spier.