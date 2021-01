Produktbewertungen im Internet : Blindes Vertrauen in die Sterne

Viele Menschen vertrauen beim Online-Einkauf auf Produktbewertungen – doch die werden teils gefälscht. Foto: Getty Images/iStockphoto/Dilok Klaisataporn

Saarbrücken Beim Kauf im Internet orientieren sich viele Menschen an Produktbewertungen. Nicht immer eine kluge Entscheidung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Warscheid

Kleider, Schuhe, Möbel, Notebooks oder Reisen – das Internet ist ein riesiger Basar, wo alles, was das Herz begehrt in schier erschlagender Fülle feilgeboten wird. Wer virtuell shoppen geht, hat die Qual der Wahl. Ein wichtiger Lotse durch den Online-Dschungel sind inzwischen die Bewertungen anderer Kunden. Das geht aus einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom hervor. „Für mehr als jeden zweiten Online-Shopper sind Kundenbewertungen vor dem Kauf die wichtigste Informationsquelle“, fasst Bitkom das Ergebnis zusammen. Vor allem jüngere Leute bis 29 Jahre orientierten sich bei ihrer Kaufentscheidung daran, welche Noten andere Kunden einem Produkt oder einer Dienstleistung geben – 66 Prozent. Bei den älteren Käufern ab 65 Jahre liegt diese Quote bei 40 Prozent.

Die Nutzer zapfen der Bitkom-Umfrage zufolge aber auch andere Informationsquellen gerne an. So machen sich 47 Prozent auf Preisvergleichsseiten ein Bild darüber, was ihr Objekt der Begierde höchstens kosten darf. 39 Prozent besuchen Webseiten, auf denen man die Ergebnisse verschiedener Tests für ein Produkt vergleichen kann.

Info Gefälschte Bewertungen sind strafbar Wer eine gefälschte Bewertung abgibt, kann sich strafbar machen. Darauf weist das Portal Fachanwalt.de hin. Unter Umständen könnten die Straftatbestände Verleumdung oder Beleidigung erfüllt sein. Eine Verleumdung kommt in Betracht, wenn jemand Lügen verbreitet, eine Beleidung, wenn der Verfasser mit seiner Schmähkritik unter die Gürtellinie geht. Das betroffene Unternehmen kann Schadenersatz verlangen. Wenn ein Unternehmen Fake-Bewertungen gegen einen Konkurrenten einsetzt, kann diese Aktion als Wettbewerbsverletzung geahndet werden. Eine Unterlassungs- und Schadenersatzklage kann die Folge sein. Allerdings ist die Grauzone groß und „die Abgabe einer unzutreffenden Bewertung nicht zwangsläufig illegal“, so Fachanwalt.de. Das gelte vor allem dann, wenn der Verfasser eine Privatperson sei. (low) www.fachanwalt.de

Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram oder Pinterest rangieren bei der Informationsbeschaffung jedoch unter „ferner liefen“. Lediglich 16 Prozent nutzen die dort verbreiteten Einschätzungen über Qualität und Preis von Produkten. Die Bewerbungsaktivitäten sogenannter Influencer beeindrucken die potenziellen Käufer ebenfalls nur mäßig. Lediglich 16 Prozent hören im Durchschnitt auf deren Sirenengesänge. Bei den Jüngeren sind es immerhin 33 Prozent. Der Bitkom-Umfrage zufolge hält sich auch die Zahl derer in Grenzen, die in Geschäfte laufen, sich von einem Verkäufer alles erklären und erläutern lassen, am Ende aber doch online bestellen. Nur jeder zehnte Befragte hat sich als Informations-Trittbrettfahrer offenbart.

Doch nicht nur in der Online-Versandwelt gewinnen Bewertungen immer mehr an Bedeutung. Auch der Handel in den Einkaufsmeilen der Städte, die Restaurants und Hotels oder viele Friseure und Schönheitssalons können davon profitieren, wenn ihre Leistungen mit positiven Kommentaren garniert werden. Zudem ist es für das lokale Gewerbe keine große Sache mehr, in Suchmaschinen mit Bewertungen an prominenter Stelle aufzutauchen, zum Beispiel über Google My Business, Yelp – oder auch TripAdvisor, wenn es darum geht, Touristen anzulocken.

Dennoch nutzen viele Unternehmen das Potenzial von Online-Bewertungen kaum. Das ist das Ergebnis einer Studie des Münchner Unternehmens Captera, das Software auf ihren praktischen Nutzwert abklopft. 84 Prozent aller befragten Firmeninhaber gaben an, dass sie Kundenbewertungen nicht systematisch auswerten. 23 Prozent der Unternehmen räumten sogar ein, weder auf positive noch auf negative Online-Bewertungen zu reagieren. Nur neun Prozent gehen auf Nutzer zu, die bei einem Produkt oder einer Dienstleistung den Daumen senken, um die Ursachen ihres Missmuts zu erfragen und mögliche Missstände zu beseitigen.

Dass viele Unternehmen den Bewertungen so wenig Beachtung schenken, halten die Captera-Forscher für sträflich. „Kunden vertrauen Online-Bewertungen mehr als persönlichen Empfehlungen von Freunden“, heißt es in der Studie. Denn wenn Händler – egal ob online oder/und stationär – mit Bewertungen aufwarten können, erhöht sich Zahl der qualifizierten Kontakte, sogenannte Leads, um 75 Prozent. Dem Fachmagazin t3n zufolge kann ein Markenartikel-Anbieter bei einem neuen Produkt „rund 30 bis 50 Prozent mehr umsetzen, wenn es schnell über besonders gute Bewertungen verfügt“.

Bei den Benotungen ist es zudem nicht so wichtig, ob sie als Textkommentare abgesetzt werden oder die Wertschätzung für ein Produkt durch die Vergabe von Sternen dokumentiert wird. Allerdings ist die Sternchen-Bewertung besser messbar. Rückt diese nur um 0,1 nach oben – beispielsweise von 4,3 auf 4,4 Sterne – steigt die Zahl derer, die sich intensiver mit einer Produkt oder eine Dienstleistung befassen wollen, sofort um 25 Prozent.

Das ergab eine Umfrage des Berliner Unternehmens Uberall, das Inhabern von Markenamen hilft, sich im Internet ins rechte Licht zu rücken. Eine gute Bewertung ebnet auch den Weg ins Geschäft selbst. 76 Prozent der Suchenden schauen innerhalb eines Tages im Laden vorbei und 28 Prozent kaufen auch etwas, so Uberall. Berechnungsgrundlage waren hierbei Daten von Google My Business.

Doch was ist, wenn Bewertungen gefälscht sind? Auch das soll häufig vorkommen. Das Analyseportal Fakespot hat ermittelt, dass allein beim Online-Riesen Amazon 42 Prozent aller Bewertungen getürkt sind. Dieser Missstand hat bereits das Bundeskartellamt auf den Plan gerufen. Die Kartellwächter kritisieren, dass kaum ein Anbieter die Kunden angemessen vor gefälschten Rezensionen schützt. Die meisten Portale würden lediglich bestimme Worte filtern oder sich darauf verlassen, dass ihnen auffällige Bewertungen gemeldet werden.