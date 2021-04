Podcasts und Clubhouse im Auto : Wenn das Auto zur Musikbox wird

Wenn die Lautstärke von Hörbüchern und Co. moderat ist, dürfen sie auch im Auto gehört werden. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

München/Köln Wer beim Fahren laute Musik hört oder über eine Audio-App wie Clubhouse an Internet-Diskussionen teilnimmt, kann dabei an den Rand des rechtlich Erlaubten geraten, warnen Juristen. Bei einem Unfall kann das teuer werden.

Die Strecke ist lang, die Fahrt langweilig. Laute Musik im Auto mag da befreiend wirken, sie kann aber auch vom Fahren ablenken. Aber wie ist das mit Hörbüchern in moderater Lautstärke, Podcasts oder engagierten Diskussionen in Audio-Apps wie Clubhouse oder Twitter Spaces? Was ist erlaubt?