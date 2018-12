Ab der aktuellen Version ist sie in der System-App „Maßband“ integriert, berichtet das Fachblog „9to5Mac“. Einmal aktiviert, lasse sich das Smartphone auf Oberflächen legen, etwa um zu erkennen, ob ein Regalbrett gerade ist oder ob ein Bild schief hängt. So akkurat wie bei einer echte Wasserwaage seien die Messungen des Smartphones allerdings nicht. Außerdem müsse das Handy in einer Hülle mit glatter Rückseite stecken, sonst verhindere die Kameraausbuchtung an der Rückseite, dass das iPhone plan aufliege.

Android-Handys können ebenfalls als Wasserwaage genutzt werden. Hierfür gibt es zahlreiche Anwendungen in Googles App-Plattform Play Store. Um verlässlichere Ergebnisse zu erzielen, verlangten einige Programme, diese zunächst zu kalibrieren, berichtet das Fachportal „Androidmag“. Nutzer benötigten dazu eine Fläche, von der sie wüssten, dass sie waagerecht ist. Die Sensoren des Handys verwendeten diese Fläche zum Abgleich der Messungen.