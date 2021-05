Gitarre lernen per App : Musiklehrer auf dem Smartphone

Gitarre lernen per App

Ein Instrument per App zu lernen, ist auf kleinen Smartphone-Displays nicht einfach. Foto: dpa-tmn/Yousician

Bonn Ein Instrument zu lernen, kann eine Herausforderung sein. Apps und Browsererweiterungen sollen helfen.

Manchmal flammt die alte Liebe zu einem Instrument wieder auf. Oder es soll etwas ganz Neues sein. In beiden Fällen wollen Apps helfen, sich zurechtzufinden oder die eingerosteten Fähigkeiten aufzufrischen. Bei einigen ist nicht mal ein eigenes Instrument notwendig. Aber wem bringen solche Programme wie viel? Und können sie Musiklehrer ersetzen?

Da wären zunächst einmal Apps mit einem eher spielerischen Ansatz. Hier geht es im Grunde darum, etwa auf dem Tablet oder Smartphone auf virtuellen Klaviertasten oder Gitarrensaiten im richtigen Moment die richtigen Töne des Liedes zu treffen. Das sei jedoch nicht vergleichbar mit einem echten Instrument, sagt Volker Gerland, Leiter der AG „Digitale Chancen an Musikschulen“ im Verband deutscher Musikschulen. „Der Druckpunkt fehlt und die Größe der Tasten ist auf dem Tablet anders.“ Wer von diesen digitalen Instrumenten auf echte umsteigen möchte, könnte Schwierigkeiten bekommen: „Der Schüler lernt dadurch nicht Gitarre zu spielen.“

Dann gibt es Apps und Browser-Erweiterungen wie Skoove, Music2Me oder Flowkey fürs Klavierlernen und Yousician, Fretello oder JustinGuitar für die Gitarre. Reche hat die Angebote getestet und festgestellt: Es gibt Apps, die aktiv zuhören und Rückmeldung an den Nutzer geben können, und solche, die ausschließlich mit Videomaterial arbeiten und keine Kritik geben.

Etwas Ähnliches gibt es auch fürs Klavier. Unten auf dem Bildschirm stehen die Noten, oben das Instrument eines virtuellen Lehrers aus der Vogelperspektive. Sogar der Fingersatz wird eingeblendet, also der Hinweis, welche Taste der Schüler wann mit welchen Fingern drücken muss.

„Wer schon immer mal ein Instrument lernen wollte und zu Hause etwa ein kleines Keyboard stehen hat, dem können die Apps bei den ersten Schritten helfen“, erläutert Reche. Bekannte Popsongs liefern die nötige Motivation, um dranzubleiben. Aber auch Klassiker wie Bach, Mozart oder Beethoven sind in den Programmen vertreten.

Ein Instrument nur per Video oder Online-Unterricht zu erlernen, hält Gerland für problematisch. Zum einen wegen der oft unzureichenden Tonqualität, zum anderen, weil Lehrer online nicht gut mit ihren Schülern zusammenspielen könnten. Dennoch hält Volker Gerland die Apps für gute Trainer nebenbei sowie geeignet, um die Techniken aufzufrischen, die der Schüler schon beherrscht, aber lange nicht gespielt hat.

Auch die Musikschulen arbeiteten im Corona-Lockdown digital. Entweder als Unterricht per Videokonferenz oder der Schüler bekomme ein Video, in dem die Übungen zu sehen sind. Die Schüler schicken ihrerseits Tonaufnahmen zum Abgleich zurück. Grundsätzlich eine gute Möglichkeit, um auch für Kritik zwischendurch in Kontakt zu bleiben.