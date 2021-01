Fitness auf Youtube : Fit durch die Pandemie mit Youtube

Wuppertal Auf der Videoplattform gibt es zahlreiche Trainingsanleitungen, die auch von Sportwissenschaftlern empfohlen werden.

Fitnessvideos im Internet können in Zeiten geschlossener Studios eine Alternative sein. Youtube etwa ist voll davon. Die Videos sind oft gut gemacht, aber nicht für jeden geeignet. Auch während des Corona-Lockdowns im vergangenen Frühjahr hatte die Enkelin von Professor Theodor Stemper, Sportwissenschaftler an der Bergischen Universität Wuppertal, einen Trainingsplan. Nach dem Unterricht Zuhause machte sie „Reif“, erklärte sie. Hinter „Reif“ steckt die 24-jährige Pamela Reif, die auf Youtube Fitnessvideos veröffentlicht. Fünf Millionen Menschen absolvieren ihre Trainingseinheiten.

Profiteure der Krise. Fitness-Youtuber haben davon profitiert, dass viele in der Corona-Krise Sport in die eigenen vier Wände verlegt haben. Dass die Angebote frei verfügbar und kostenlos sind, sei kein Zeichen schlechter Qualität. Bei den Online-Trainern könnten sich Nutzer in aller Regel gut aufgehoben fühlen, obwohl selten etwas über ihre sportliche Ausbildung zu erfahren ist. „Es ist beeindruckend, wie gut diese Angebote sind“, sagt Lars Donath von der Deutschen Sporthochschule in Köln.