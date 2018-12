Bei Online-Buchungen über die Bahn-Webseite und die DB-App sind das Direktüberweisungen vom Girokonto sowie die Zahlung per Kreditkarte. Alternativ können Bahnkunden ihre Sparpreistickets auch bar bezahlen oder per Girokarte in den DB-Reisezentren und am Automaten kaufen. Alle Buchungskanäle griffen auf dasselbe Ticketkontingent zu, erklärt ein Bahnsprecher.

Bahnkunden können bis auf weiteres keine Sparpreis-Tickets mehr per Lastschrift bezahlen, wenn sie auf der Webseite oder per DB-App buchen. Daneben gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, Online-Tickets der Bahn zu bezahlen: Paypal und die Direktüberweisung über den Dienst Paydirekt. Dies ist jedoch bei Sparpreis-Tickets nicht möglich.

