Datenschutz : Facebook gibt Nutzern mehr Kontrolle über ihre eigenen Daten

Düsseldorf Mitglieder des sozialen Netzwerks können nun bestimmen, welche Informationen andere Seiten und Dienste an das Online-Netzwerk übermitteln dürfen.

Welche Dienste und Seiten Informationen an Facebook schicken, lässt sich jetzt in den Einstellungen prüfen. „Aktivitäten außerhalb von Facebook“ heißt der Bereich. Dort werden die Anwendungen und Internetseiten angezeigt, von denen es Daten zum jeweiligen Nutzer erhalten hat. Diese Informationen lassen sich auch aus dem Konto entfernen, damit Facebook sie nicht mehr für die Auswahl der Werbung verwendet.

Die Folgen dieser Einstellung erklärt Facebook ebenfalls. Unter anderem sei es nicht mehr möglich, sich per Facebook auf anderen Diensten anzumelden. Aus Datenschutzsicht rät die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (NRW) ohnehin, diese Anmeldemethode nicht zu nutzen. Facebook erhalte weiterhin Infos zu den Aktivitäten auf den entsprechenden Internetseiten und in den Apps, will sie aber nicht mehr mit dem Nutzerprofil verknüpfen. Mitglieder können nun auch festlegen, dass Facebook in Zukunft gar keine Informationen von außen mehr mit ihrem Profil in Verbindung bringt.