Cyberversicherungen : Für wen sich Cyberversicherungen lohnen

Saarbrücken Auch im Internet treiben Kriminelle ihr Unwesen. Policen sollen Nutzer schützen. Stiftung Warentes gibt Tipps.

Die Prüfer haben die Policen in zwei Kategorien eingeteilt: mit und ohne Rechtsschutz. Er greift bei rechtlichen Streitigkeiten, die im Internet verursacht werden, wie zum Beispiel bei Klagen gegen Cybermobbing oder wenn ein Online-Händler sich querstellt. Ohne diesen Schutz muss der Versicherte im Falle eines Rechtsstreits selbst für die Kosten aufkommen. Unter den Testkandidaten mit Rechtsschutz gefiel der Tarif Webaktiv Komfort der Arag Stiftung Warentest am besten. Er koste für Ledige 127 Euro und für Familien 149 Euro im Jahr.

Die Verbraucherorganisation gibt zu bedenken, „wer eine klassische Rechtsschutzversicherung hat, braucht diese Bestandteile in der Cyberversicherung nicht.“ In diesem Fall raten die Prüfer zu einer Police, die sogenannte Assistance-Leistungen anbietet. Dieser Service decke die Kosten, wenn ein Versicherungsnehmer zum Beispiel seine Daten nach einen Virenangriff retten will oder wenn persönliche Informationen oder rufschädigende Inhalte aus dem Internet verschwinden sollen. Meist beauftragten die Versicherungen Dienstleister mit Webscreening und übernehmen dann die Kosten. Die Firmen durchsuchen das Internet, aber auch dessen versteckten Teil, das Darknet, nach Informationen und Daten des Versicherten. Solche Leistungen biete laut Stiftung Warentest der Tarif Cyberguard von Inter für 60 Euro pro Jahr an. Diese Police unterscheide nicht zwischen Familien und ledigen Personen.