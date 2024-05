Update installieren Neue iOS-Version behebt Problem mit gelöschten Fotos

Grundsätzlich werden Fotos auf Apples Geräten beim Löschen zunächst gar nicht wirklich gelöscht, sondern erst einmal in ein Album namens „Zuletzt gelöscht“ verschoben. Hier bleiben sie 30 Tage in Aufbewahrung - falls man es sich doch noch einmal anders überlegt. Wer nicht so lange warten will, kann im besagten Album in der Fotos-App auch händisch löschen.