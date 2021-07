Neobanken : Das ist die Zukunft des Online-Bankings

Berlin Ein Internet-Konto bietet mittlerweile jedes Geldinstitut an. Neue Finanzdienstleister bringen das Konto jetzt verstärkt auch aufs Smartphone. Lohnt sich das für Bankkunden oder zahlen sie letztlich zu viel dafür?

Für jede Überweisung in die Bankfiliale gehen? Ein- und Auszahlungen gibt es nur am Schalter? Zeiten, in denen Geldgeschäfte an die Öffnungszeiten von Filialen gebunden waren, sind lange vorbei. Direktbanken haben Online-Banking seit salonfähig gemacht. Heute kommt kein Geldinstitut ohne ein internetfähiges Girokonto aus.