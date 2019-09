Nach wüsten Beschimpfungen im Netz : Renate Künast scheitert vor Gericht

Info

Wer von einer ganzen Gruppe von Menschen absichtlich und systematisch beleidigt wird, ist Opfer des sogenannten Cybermobbings geworden. Diese Art des Schikanierens trifft nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch immer öfter Berufstätige, zeigt eine Umfrage des Bündnisses gegen Cybermobbing. So seien mittlerweile acht Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland von Cybermobbing betroffen, 30 Prozent hätten mit körperlichen und verbalen Angriffen am Arbeitsplatz zu kämpfen. Hilfe für Betroffene bieten neben dem Bündnis auch Plattformen wie ­juuuport.de und ­save-me-online.de an.

www.buendnis-gegen-

cybermobbing.de

www.juuuport.de

www.save-me-online.de